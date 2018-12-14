ЦБ снизил прогноз по цене на нефть

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Банк России понизил прогноз средней цены на нефть на 2019 год. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Отмечается, что ЦБ пересмотрел траекторию цены на нефть в базовом сценарии с учетом ситуации на мировом рынке энергоносителей.

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«Мы теперь закладываем более быстрое снижение цен на нефть в 2019 году, предполагая, что средняя за год цена на нефть составит 55 долларов США за баррель (вместо 63 долларов США за баррель ранее). Далее – в 2020–2021 годах – она останется в среднем на этом уровне», — говорится в тексте доклада.

Ранее сообщалось, что ЦБ снизил прогноз по чистому оттоку капитала в 2019 году.