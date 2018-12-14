NBC уличила КНДР в продолжении поставок нефти в обход санкций
Северная Корея продолжает получать нефть по морю в обход санкций, передает NBC News со ссылкой три осведомленных в ситуации источника в американских спецслужбах.
Как отмечается, коалиция сил во главе с США не смогла пресечь поставки нефтепродуктов в Северную Корею.
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Согласно документам под грифом «секретно», присутствие в регионе военных кораблей и авиации вынудило КНДР изменить тактику. Так, поставки стали осуществлять по морю на более маленьких судах дальше от Корейского полуострова, в том числе через территориальные воды других государств.
Ранее NHK сообщило, что КНДР использует иностранные суда для поставок нефти.