NBC уличила КНДР в продолжении поставок нефти в обход санкций

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Северная Корея продолжает получать нефть по морю в обход санкций, передает NBC News со ссылкой три осведомленных в ситуации источника в американских спецслужбах.

Как отмечается, коалиция сил во главе с США не смогла пресечь поставки нефтепродуктов в Северную Корею.

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Согласно документам под грифом «секретно», присутствие в регионе военных кораблей и авиации вынудило КНДР изменить тактику. Так, поставки стали осуществлять по морю на более маленьких судах дальше от Корейского полуострова, в том числе через территориальные воды других государств.

Ранее NHK сообщило, что КНДР использует иностранные суда для поставок нефти.