«Победа» может ввести плату за пластиковые стаканы на борту

Российский роукостер «Победа» рассматривает возможность взимания платы за пластиковые стаканчики на борту, сообщил RNS источник, близкий к авиакомпании. При этом вода останется бесплатной.

«Чтобы нивелировать влияние новых костов (затрат — RNS) на тарифы, обсудили возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за 5 рублей», — сказал источник.

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Ежемесячные расходы на стаканчики авиаперевозчик оценивает примерно в 1 млн руб.

«Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот», полеты запущены 1 декабря 2014 года. Воздушный парк состоит из 23 лайнеров Boeing 737-800. Базовым аэропортом является Внуково. Выполняет рейсы в около 80 пунктов. Согласно стратегии группы, к 2023 году «Победа» должна ежегодно перевозить 25-30 млн пассажиров.