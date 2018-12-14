ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году
Центральный банк России (ЦБ) представил прогноз по годовой инфляции в 2019 году, передает РИА «Новости».
Как отмечается, по итогам будущего года она установится на уровне 5-5,5%.
В 2020 году ожидается возвращение инфляции к 4%.
«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — подчеркнули в ЦБ.
Ранее сообщалось, что ЦБ повысил ключевую ставку.