ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году

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Центральный банк России (ЦБ) представил прогноз по годовой инфляции в 2019 году, передает РИА «Новости».

Как отмечается, по итогам будущего года она установится на уровне 5-5,5%.

В 2020 году ожидается возвращение инфляции к 4%.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — подчеркнули в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил ключевую ставку.