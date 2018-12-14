Депутат Рады заявил об экономическом обмане со стороны ЕС

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз (ЕС) «надурил» Украину в экономических соглашениях. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Бондаря, Европа «надурила» Украину по экономическим соглашениям.

«Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — сказал депутат.

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Политик также заявил, что ЕС ограничивает Украину в создании высокотехнологичных отраслей, включая производство «вертолетов» и «локомотивов». При этом он не объяснил, как именно европейские страны мешают Украине с названными отраслями.

Ранее Бондарь называл смешным закрепление курса Украины на евроинтеграцию.