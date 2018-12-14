Bloomberg: США перенесли введение пошлин на товары из Китая на 2019 год

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Соединенные Штаты не будут вводить пошлины на китайские товары до 1 марта 2019 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

В агентстве напомнили, что предложенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25% на ряд китайских товаров. Ожидается, что такая мера принесет США $200 млрд.

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По информации агентства, официально о переносе введения пошлин Белый дом объявит в пятницу, 14 декабря. Данное решение будет закреплено в соответствующем документе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что КНР намерена сделать свой рынок более открытым для иностранных компаний.