Белоруссия оценила потери от налогового маневра России в 2019 году в $300 млн

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Глава белорусского минфина Максим Ермолович заявил, что потери Минска от налогового маневра Москвы в 2019 году составят около $300 млн. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, бюджет Белоруссии составлен с учетом самого неблагоприятного прогноза влияния налогового маневра на экономику страны.

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«Суммарно бюджетные потери составляют 630 млн белорусских рублей (около $300 млн. — Газета.Ru)», — сказал Ермолович.

Он добавил, что Минск намерен урегулировать вопрос о компенсациях на переговорах между странами.

Ранее сообщалось, что в России снизится пошлина на экспорт нефти.