В США Палата представителей поддержала санкции против «Северного потока — 2»

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В США члены Палаты представителей одобрили резолюцию о противодействии «Северному потоку — 2». Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Отмечается, что такое решение было единогласным. Члены палаты высказались за введение санкций в связи с проектом. Также они призвали президента страны Дональда Трампа поддержать энергобезопасность Европы, снизив ее зависимость от российской стороны.

Ранее в Госдуме ответили на возможные санкции США по «Северному потоку — 2».