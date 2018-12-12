В США Палата представителей поддержала санкции против «Северного потока — 2»
В США члены Палаты представителей одобрили резолюцию о противодействии «Северному потоку — 2». Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Отмечается, что такое решение было единогласным. Члены палаты высказались за введение санкций в связи с проектом. Также они призвали президента страны Дональда Трампа поддержать энергобезопасность Европы, снизив ее зависимость от российской стороны.
Ранее в Госдуме ответили на возможные санкции США по «Северному потоку — 2».