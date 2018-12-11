ЕС перечислил Украине транш финансовой помощи

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Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы помощи, передает УНН со ссылкой на президента страны Петра Порошенко.

По его словам, размер транша составил €500 млн.

«Хорошая новость из Брюсселя! Европейский союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро», — отметил Порошенко.

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Он поблагодарил западных партнеров за поддержку и высокое доверие.

Ранее на Украине рассказали о новом транше МВФ.