ЕС перечислил Украине транш финансовой помощи
Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы помощи, передает УНН со ссылкой на президента страны Петра Порошенко.
По его словам, размер транша составил €500 млн.
«Хорошая новость из Брюсселя! Европейский союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро», — отметил Порошенко.
Реклама
Он поблагодарил западных партнеров за поддержку и высокое доверие.
Ранее на Украине рассказали о новом транше МВФ.