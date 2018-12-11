WP: администрация Трампа намерена обвинить Китай в экономическом шпионаже

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Администрация президента США Дональда Трампа собирается предъявить Китаю обвинения в экономическом шпионаже и хакерских атаках. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, конкретные действия будут реализованы на этой неделе.

В Вашингтоне считают, что Пекин пытается украсть секретную информацию США в области торговли, а также их передовые технологии. Кроме того, Китай подозревается во взломе правительственных и корпоративных компьютеров.

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Отмечается, что обвинения выдвинут сразу несколько государственных структур. Подчеркивается, что заявления будут сопровождаться документально подтвержденными фактами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с Китаем по срокам заключения торговой сделки.