«Ъ»: россиянам придется установить «умные счетчики» на газ

Россиян, которые пользуются центральным газоснабжением, могут обязать устанавливать «умные счетчики». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, поручение проработать возможность введения счетчиков дал вице-премьер Дмитрий Козак. Этим займутся Минэнерго, Министерство экономики и ФАС. Согласованные предложения по интеллектуальным системам учета на газ ведомства должны будут предоставить до 1 марта 2019 года.

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Представитель вице-премьера Илья Джус отметил, что пока речь идет о «первичной проработке вопроса».

Ранее стало известно, когда новостройки в России начнут оснащать «умными» счетчиками.