Годовая инфляция в Венесуэле составила почти 1,3 млн %

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Инфляция в Венесуэле в годовом выражении составила 1,29 миллиона %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэля Гусмана.

«Гиперинфляция сохраняется. В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%», — заявил Гусман.

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Он добавил, что ответственность за «голод и трагедию» в стране лежит на правительстве.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле продолжает бить рекорды.