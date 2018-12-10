В Moody's спрогнозировали цены на нефть до 2020 года
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что цены на нефть до 2020 года будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель, сообщает РИА «Новости».
Такие выводы изложены в прогнозе агентства.
«Цены будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель до 2020 года и будут демонстрировать волатильность», — говорится в прогнозе.
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Также отмечается, что решение России и ОПЕК о сокращении добычи нефти окажет влияние на более сбалансированные глобальные спрос и предложение.
Ранее В Moody's рассказали о возможном влиянии новых санкций на рейтинг России.