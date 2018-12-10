Медведев запретил продажу непищевого спиртного дешевле алкоголя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/111/12085111/RIAN_5722537.HR-pic905-895x505-28313.jpg">

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что подписал документ, в котором оговаривается введение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже установленной для алкоголя, передает РИА «Новости».

«Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений. Так вот, я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене, ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции», — сказал Медведев.

Реклама

По его словам, в постановлении также прописан запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники.