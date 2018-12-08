Экс-министр по Brexit оценил сделку Мэй
Бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что британский парламент отвергнет сделку премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit. Об этом сообщает Sky News.
По его словам, Мэй придется вернуться в Брюссель и достичь приемлемой сделки по Brexit.
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Он также добавил, что соглашение Мэй с ЕС ставит Британию в «подчиненное положение».
Ранее СМИ сообщили, что члены кабинета Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если сделка по Brexit не будет одобрена.