Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

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Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, рыночные силы сами должны определять уровень поставок нефти.

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Она также добавила, что данный уровень должен быть основан на спросе.

Оудкирк подчеркнула, что США против подходов ОПЕК к регуляции рынка нефти.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.