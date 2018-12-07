Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль в четверг, 7 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.02 мск, курс американской валюты расчетами «завтра» вырос на 9 коп. — до 66,96 руб., а курс евро увеличился на 6 коп. и составил 76,16 руб.

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Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Кроме того, февральский фьючерс на нефть Brent упал на 0,90% — до $59,5 за баррель.

Ранее рубль снижался к доллару и рос к евро.