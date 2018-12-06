Турция анонсировала тендер на строительство канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что тендер на строительство 45-километрового судоходного канала, идущего параллельно проливу Босфор, проведут в 2019 году, пишет Hurriyet Daily News.

Впервые Эрдоган заговорил об идеи создания канала «Стамбул» еще в 2011 году. Предполагается, что он разгрузит Босфор от большого количества водного транспорта. Канал пройдет из Черного моря в Мраморное через озеро Кючюкчекмедже.

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«По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу. Предполагается, что по этому пути в год смогут перевозить 20-30 миллионов тонн грузов.