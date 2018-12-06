Волкер: российские банки могут отключить от SWIFT
Европейский союзники США можгут прибегнуть к отключению российских банков от международной банковской сети SWIFT из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает телеканал «112 Украина».
Волкер отметил, что это приведет к издержкам для всех участников.
«Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников», — сказал он, отметив, что такой вариант называют «ядерным».
Вторым вариантом, по его словам, может стать запретит российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.
Волкер отметил, что с таким предложением выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр — секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.