Ветеран из Магадана попросил вернуть Медведеву прибавку к пенсии в 683 рубля

Ветеран труда из Магадана Владимир Попов отказался от назначенной прибавке к пенсии и предложил соцслужбе отправить ее премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщается в сообществе «Магаданский скептик» в фейсбуке.

В соцсети опубликованы документ о назначении доплаты и ответное письмо Попова.

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В уведомлении Магаданского социального центра сообщается, что с 1 ноября 2018 года пенсионеру назначена ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Магаданской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области». Размер выплаты — 683 рубля 66 копеек.

В ответ Попов сообщает, что назначенная ему ежемесячная выплата «унижает его человеческое достоинство» и предлагает перечислить эти деньги председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Ранее в интервью российским телеканалам Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым сложным для власти за последние десятилетия.