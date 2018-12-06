Прозрачность тендеров «Россетей» вновь высоко оценена в экспертном рейтинге

Компания «Россети» вновь была удостоена экспертами «Национального рейтинга прозрачности закупок» категории «гарантированная безопасность».

Исследование оценивает деятельность ведомств и компаний с госучастием в сфере проведения тендеров и отношений с подрядчиками.

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«Высокие оценки статусных экспертов являются дополнительным доказательством правильности выбранной группой «Россети» стратегии в области обеспечения высокой прозрачности торговых процедур», - отметил председатель закупочной комиссии, заместитель гендиректора по капитальному строительству ПАО «Россети» Сергей Сергеев.

В последнее время «Россети» уделяют особое внимание развитию сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса, а также проведению тендеров в электронном виде.

Так, за период январь — октябрь этого года доля торговых процедур, проведенных в электронной форме, составила 99% от общего числа конкурентных закупок.

В том числе, только для представителей малого и среднего бизнеса было проведено 16 580 тысяч спецторгов.

Доля же закупок у представителей МСП превысила 46,5% от фактического объема закупок и составила 153,5 млрд рублей.