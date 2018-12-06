Медведев ответил, можно ли было деньги на ЧМ-2018 потратить на пенсии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/111/12085111/RIAN_5722537.HR-pic905-895x505-28313.jpg">

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, могли ли быть потрачены на пенсии деньги, направленные на подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу в городах России. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

«Я видел эту точку зрения и в социальных сетях. Была и критика чемпионата мира», — отметил Медведев.

Реклама

По словам премьер-министра, на подготовку чемпионата было потрачено приблизительно 650 млрд рублей. Медведев подчеркнул, что эта сумма соответствует затратам на функционирование пенсионной системы в течение месяца. Премьер добавил, что это большая сумма, но не решающая проблем с точки зрения текущих трат.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.