Медведев ответил, можно ли было деньги на ЧМ-2018 потратить на пенсии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, могли ли быть потрачены на пенсии деньги, направленные на подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу в городах России. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».
«Я видел эту точку зрения и в социальных сетях. Была и критика чемпионата мира», — отметил Медведев.
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По словам премьер-министра, на подготовку чемпионата было потрачено приблизительно 650 млрд рублей. Медведев подчеркнул, что эта сумма соответствует затратам на функционирование пенсионной системы в течение месяца. Премьер добавил, что это большая сумма, но не решающая проблем с точки зрения текущих трат.
«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.