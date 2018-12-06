ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

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Банк России на своем сайте сообщил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций московского Экономикс-банка.

Сообщается, что решение было аннулировано в связи с решением банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

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В Банке России отметили, что кредитная организация имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.

Ранее сообщалось, что ЦБ решил отозвать лицензию у московского Златкомбанка.