ЦБ аннулировал лицензию у московского банка
Банк России на своем сайте сообщил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций московского Экономикс-банка.
Сообщается, что решение было аннулировано в связи с решением банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
Реклама
В Банке России отметили, что кредитная организация имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.
Ранее сообщалось, что ЦБ решил отозвать лицензию у московского Златкомбанка.