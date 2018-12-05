В США изучают, как помешать «Северному потоку — 2»

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президентская администрация рассматривает варианты, как помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По словам советника, сейчас в отношении Москвы введено множество санкций, но при этом их может стать еще больше.

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«Президент [США Дональд Трамп], к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток - 2». Мы рассматриваем ряд вариантов действий на этом направлении», — подчеркнул Болтон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск политизации «Северного потока — 2».