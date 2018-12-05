Стало известно, сколько Британия потратит на подготовку к Brexit
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Лондон выделит на подготовку «ко всем сценариям Brexit» £6,2 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ответственное правительство должно готовиться ко всем сценариям», — заявил Хаммонд.
По его словам, на данным момент правительство Бриатнии выделило £4,2 млрд.
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Он также добавил, что еще около £2 млрд будут выделены на подготовку правительственных департаментов к Brexit.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала не искать идеальный Brexit.