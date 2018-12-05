Стало известно, сколько Британия потратит на подготовку к Brexit

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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Лондон выделит на подготовку «ко всем сценариям Brexit» £6,2 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ответственное правительство должно готовиться ко всем сценариям», — заявил Хаммонд.

По его словам, на данным момент правительство Бриатнии выделило £4,2 млрд.

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Он также добавил, что еще около £2 млрд будут выделены на подготовку правительственных департаментов к Brexit.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала не искать идеальный Brexit.