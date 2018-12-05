WSJ: в ОПЕК недовольны сближением Москвы и Эр-Рияда

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Сближение России и Саудовской Аравии вызывает недовольство у некоторых членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, недовольство в организации вызывает тот факт, что Эр-Рияд предоставляет не входящей в состав ОПЕК российской стороне слишком большое влияние в определении стоимости на нефть.

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«По их (членов организации. — Газета.Ru) словам, планы картеля поднять цены на нефть могут оказаться под угрозой без согласия России», — сказал источник.

Уточняется, что из-за такого положения дел Венесуэла, Кувейт, Нигерия и Алжир считают, что оказались в стороне.

По словам источника, многие страны-члены организации считают неоправданными закрытые консультации России и Саудовской Аравии о ценах на нефть. Решение о выходе из состава организации Катара тоже продиктовано сближением Москвы и Эр-Рияда.

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