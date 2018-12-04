Le Monde: во Франции запретят повышать налоги на топливо
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо, пишет Le Monde со ссылкой на свои источники.
В издании не уточнили, когда французское правительство намерено ввести мораторий.
Ранее во Франции прошли крупные акции протеста из-за планов правительства значительно повысить налог на топливо. В данный момент их ущерб оценивается от €3 до €4 млн. Также известно о трех погибших в результате столкновений с полицией.