Латвийский производитель шпрот пожаловался на убытки из-за эмбарго России

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Brivais Vilnis, крупнейшее латвийское предприятие по переработке морепродуктов, продолжает нести убытки из-за российского эмбарго, сообщает Laukos.

На портале рассказали, что компании за первые девять месяцев текущего года удалось сократить убытки с €679 тыс. до €435 тыс., а оборот предприятия вырос на полмиллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €5,1 млн.

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При этом в компании посетовали, что запрет на поставку продукции в Россию продолжает негативно сказываться на доходах предприятия.

Прибалтийские консервы попали под запрет в России в мае 2015 года. Россельхознадзор выявил в них запрещенные и вредные вещества.

В конце 2017 года пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что сроки начала поставок в Россию шпрот из Прибалтики зависят от самих поставщиков.