Петербург признали лучшим культурным направлением мира

Организаторы туристской премии World Travel Awards назвали Санкт-Петербург самым привлекательным культурным направлением в мире (World's Leading Cultural City Destination). Об этом сообщается на сайте награды.

Петербург также был признан лучшей точкой в Европе для круиза и лучшим европейским направлением для ознакомления с культурным наследием.

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Санкт-Петербург одерживал победу в номинации World's Leading Cultural City Destination в 2016 и 2017 годах.

Церемония вручения премии прошла в Лиссабоне (Португалия) в субботу, 1 декабря.

Ранее в Ростуризме назвали Петербург одним из самых популярных мест в России у иностранных туристов.