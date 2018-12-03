ЦБ заподозрил московский банк в преднамеренном банкротстве
Центральный банк (ЦБ) считает, что руководство «Московского вексельного банка» могло осуществлять операции, направленные на преднамеренное банкротство кредитной организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦБ.
Отмечается, что эти операции выявила временная администрация банка.
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Согласно сообщению регулятора, руководители «Московского вексельного банка» могли намеренно покупать низколиквидные ценные бумаги, чтобы способствовать банкротству банка.
В середине августа ЦБ отозвал лицензию у «Московского вексельного банка».