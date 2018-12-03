Катар решил выйти из состава ОПЕК

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Власти Катара приняли решение покинуть Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что об этом решении проинформировал госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года», — сказал аль-Кааби.

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Он добавил, что страна намерена сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК намерены незаметно сократить производство нефти, чтобы избежать конфликта с Соединенными Штатами.