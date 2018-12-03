Катар решил выйти из состава ОПЕК
Власти Катара приняли решение покинуть Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что об этом решении проинформировал госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.
«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года», — сказал аль-Кааби.
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Он добавил, что страна намерена сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК намерены незаметно сократить производство нефти, чтобы избежать конфликта с Соединенными Штатами.