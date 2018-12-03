Гройсман назвал «Северный поток — 2» формой «замаскированной войны» России

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Премьер Украины Владимир Гройсман назвал проект «Северного потока — 2» формой «замаскированной войны», которую российская сторона якобы ведет против потребителей газа в Европе. Об этом он сказал в интервью Die Welt, о котором сообщает пресс-служба политика.

По словам министра, в настоящее время Украина считает «Северный поток — 2» российским «геополитическим оружием».

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«Северный поток — 2» — это форма замаскированной войны против Европы», — заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что статус Украины как главного транзитера газа играет важную роль для европейской безопасности.

Ранее в Германии призвали не смешивать «Северный поток — 2» и ситуацию в Керченском проливе.