Новак рассказал о планах России по нефтедобыче на 2019 год

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Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил о планах России по нефтедобыче на 2019 год, передает РИА «Новости».

По его словам, объем нефтедобычи планируется сохранить на уровне 2018 года.

Он подчеркнул, что этот план может быть скорректирован в зависимости от того, какие договоренности будут достигнуты ОПЕК+.

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«Это все будет зависеть от договоренностей. Объемы добычи у нас на следующий год запланированы на уровне этого года по прогнозу, но могут быть откорректированы, если будут достигнуты другие договоренности», — отметил Новак.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что ОПЕК незаметно сократит добычу нефти.