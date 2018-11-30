Туск анонсировал продление санкций против России
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС продлит санкции в отношении России в декабре, сообщает Reuters.
В ходе общения с журналистами на саммите G20 в Аргентине Туск заявил, что уверен, что в следующем месяце санкции будут продлены.
В столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит «Большой двадцатки».
Реклама
Ранее председатель Евросовета осудил действия России из-за инцидента в Азовском море.
По словам Туска, Европа останется единой в поддержке Украины.