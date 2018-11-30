Туск анонсировал продление санкций против России

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС продлит санкции в отношении России в декабре, сообщает Reuters.

В ходе общения с журналистами на саммите G20 в Аргентине Туск заявил, что уверен, что в следующем месяце санкции будут продлены.

В столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит «Большой двадцатки».

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Ранее председатель Евросовета осудил действия России из-за инцидента в Азовском море.

По словам Туска, Европа останется единой в поддержке Украины.