ЦБ разоблачил тайных скупщиков крупных сумм валюты

ЦБ 28 ноября разослал банкам письмо, в котором речь шла об одном и то же круге лиц, приобретающих в российских банках крупные суммы валюты, но никогда ее не продающих. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой текст письма.

Согласно данным ЦБ, указанные лица на регулярной основе приобретают валюту в сумме не менее $100 тыс. В документах банковских организаций информации об этих людях нет, а на записях с камер видеонаблюдения видно, что они получают деньги от кассиров в банковских упаковках и без пересчета. При этом такие клиенты либо отрицают факт покупки валюты, либо утверждают, что речь идет о других суммах.

Реклама

Как отметил представитель ЦБ, такая схема обслуживает теневой сектор экономики, а денежные средства идут на снабжение нелегальных обменников или на иные коррупционные цели. По словам источника издания, схемой пользуются торгово-оптовые предприятия и рынки, при этом приобретающие валюту физлица чаще являются подставными и не знают о происходящем.

В ЦБ отметили, что такой сценарий используется и в крупных, и в небольших банках. При этом ведомство воздействует на них при помощи ряда мер.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что более 2 млн россиян вышли из теневого сектора рынка труда за прошлый год.