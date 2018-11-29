Малый и средний бизнес Приморья получил заказы госкомпаний на 17,5 млрд руб.

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Приморском крае получили заказы от компаний с госучастием на более чем 17,5 млрд руб., сообщает Корпорация МСП. Такие цифры привела Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Наталья Власова в ходе рабочей поездки представителей корпорации в составе делегации ВЭБ.РФ.

«… заключено 2 816 договоров на общую сумму 17 541,1 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 годом уже обеспечен прирост объема закупок у субъектов малого и среднего бизнеса Приморского края на 50,3%, а количество заключенных договоров выросло более чем в 2,5 раза», — указано в сообщении.

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Корпорация также поучаствовала в презентации инвестпроектов, которые претендуют на господдержку на сумму в 2,3 млрд руб. Речь идет о проектах по организации тепличного хозяйства, переработке строительного мусора в щебень, производстве рыбопродукции и выпуска кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на их основе.

Кроме того, руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП Андрей Чуев рассказал о программе стимулирования кредитования субъектов МСП, в рамках которой компании региона получили поручительства, обеспечивающие выделение кредитов на 1,4 млрд руб. В рамках Национальной гарантийной системы поддержка приморских предпринимателей составила более 1,4 млрд рублей (это позволило МСП Приморского края привлечь 3,5 млрд рублей кредитных средств).