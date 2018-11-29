«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с китайскими Hengli Group и Beijing Gas

«Роснефть» и Beijing Gas подписали в четверг в рамках первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе ООО «Ванкорское УТТ».

По условиям соглашения Beijing Gas получит долю 45%.

Реклама

Согласно документу стороны построят в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива. Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнёрство в области использования природного газа в качестве экологичного вида топлива.

Развитие сети АГНКС в России является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе: использование КПГ в качестве моторного топлива позволяет повысить эффективность функционирования транспортных средств за счет снижения себестоимости перевозок и существенно снизить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду, что соответствует Стратегии «Роснефть-2022» и поручению президента РФ о необходимости активного развития рынка использования природного газа как моторного топлива.

На полях форума также было подписано соглашение соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и Hengli Group.

Оно предусматривает потенциальное сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории России и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

Подписи под документом поставили глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент Hengli Group Чэнь Цзяньхуа.