Счетная палата: 8,4 млрд рублей на охрану Байкала не дали эффекта

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Счетная палата России на своем сайте сообщила о неэффективности использования выделенных государством средств в размере 8,4 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».

«Несмотря на то, что за 2015-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г. государственные заказчики Программы израсходовали на ее реализацию 8,4 млрд рублей, экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», — говорится в тексте официального сообщения.

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В частности, в Счетной палате обратили внимание на то, что из девяти показателей ФЦП в 2015 году не были достигнуты шесть, а в 2017 году — четыре, в то время как два показателя были выполнены за счет их изменения под ожидаемые. Причиной подобного положения дел в Счетной палате назвали несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов ФЦП.

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