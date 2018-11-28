Предприниматель рассказал, как малый бизнес может заработать 1 млрд за 3 года

На предпринимательском форуме «Трансформации 5» в Москве представлены возможности бизнес-навигатора малого и среднего бизнеса – сервиса, который в режиме «одного окна» предоставляет информацию о мерах поддержки МСП, сообщает Корпорация МСП.

О том, как развивать бизнес с помощью навигатора и заработать миллиард за три года, рассказал создатель компании Offprice Пётр Коваленко. Компания развивает аутлеты. В 2018 году прогноз по выручке – 1,5 млрд руб.

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«В начале нашей деятельности не хватало полезной информации по всем аспектам работы малого бизнеса, приходилось собирать нужные данные буквально по крупицам, методом проб и ошибок. Сейчас есть онлайн-ресурс «портал бизнес-навигатора МСП», созданный Корпорацией МСП... Нам Портал помогает оценить спрос, предложение и конкурентную среду при открытии новых торговых точек, найти помещения, узнать о мерах поддержки и многое другое», — рассказал предприниматель.

К настоящему времени на портале зарегистрировано около 1,3 млн пользователей, из которых 900 тыс. – субъекты малого и среднего предпринимательства.