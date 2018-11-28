МКБ финансирует предэкспортные поставки экспортера зерна ТД «РИФ»

Московский кредитный банк предоставил предэкспортное финансирование торговому дому «РИФ», который занимается продажей в России и на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя, а также бобовых и масличных агрокультур.

«Московский кредитный банк предоставил ТД «РИФ» предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора, также экспортер воспользовался возможностями от банка в части субсидируемого кредитования. В результате клиент получил финансирование на льготных условиях», — говорится в сообщении МКБ.

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Как отметила начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса банка Наталья Бахова, обслуживание компаний-экспортеров является одним из приоритетных. В июле-мае сезона 2017-2018 сельскохозяйственного года ТД «РИФ» отправил на экспорт 6,7 млн тонн зерна, или 13,5% всего российского экспорта зерна, это первое место среди экспортеров зерна.

МКБ – частный российский банк, входит в тройку частных банков по объему активов (почти 2 трлн руб. на конец III квартала). 56,07% акций принадлежат концерну «Россиум» Романа Авдеева, 43,93% — миноритариям.