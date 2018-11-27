Мэй рассказала о будущем торговых отношений Британии после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала будущее торговых отношений страны с другими государствами, передает Sky News.
Мэй сообщила, что Великобритания будет вести независимую торговую политику. Она добавила, что государство сможет торговать с другими странами по всему миру.
Реклама
Премьер-министр отдельно подчеркнула, что Великобритания ведет переговоры с США по поводу принятого соглашения по Brexit.
«У нас есть рабочие группы, которые функционируют очень хорошо», — проинформировала Мэй.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласно принятому соглашению по Brexit США, возможно, не смогут торговать с Великобританией.