Мэй рассказала о будущем торговых отношений Британии после Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала будущее торговых отношений страны с другими государствами, передает Sky News.

Мэй сообщила, что Великобритания будет вести независимую торговую политику. Она добавила, что государство сможет торговать с другими странами по всему миру.

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Премьер-министр отдельно подчеркнула, что Великобритания ведет переговоры с США по поводу принятого соглашения по Brexit.

«У нас есть рабочие группы, которые функционируют очень хорошо», — проинформировала Мэй.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласно принятому соглашению по Brexit США, возможно, не смогут торговать с Великобританией.