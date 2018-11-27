WSJ: Трамп может ввести новые пошлины против Китая

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Президент США Дональд Трамп может ввести новые пошлины в отношении китайских товаров на сумму $267 млрд. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Трамп назвал «крайне маловероятным» то, что Вашингтон примет предложение Пекина не повышать пошлины на импорт с текущих 10% до 25%. Американский лидер заявил, что пошлины могут коснуться гаджетов, импортируемых из Китая. Он сообщил об этом за несколько дней до встречи с китайским коллегой — председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоится на полях саммита G20 состоится в Аргентине, который пройдет 30 ноября — 1 декабря.

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В разговоре с WSJ Трамп допустил, что пошлины могут быть введены на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры лидеров не приведут к благоприятному для США результату.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не пострадают в случае, если торговая сделка между Вашингтоном и Пекином не будет достигнута. Американский лидер полагает, что страна выиграет от пошлин, взимаемых с китайского импорта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что США в декабре могут объявить о введении дополнительных пошлин на весь оставшийся импорт китайских товаров, если встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях G20 будет провальной.