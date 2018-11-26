Нацбанк Украины предупредил об увеличении спроса на наличные из-за военного положения

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Нацбанк Украины попросил банки наполнить банкоматы, чтобы удовлетворить спрос людей на наличные, который может увеличиться в связи с ожидаемым введением военного положения, передает «112 Украина».

Как сообщили источники, была организована внеочередная встреча правления НБУ с руководителями 40 крупнейших банков страны.

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«НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием», — сообщил источник.

В свою очередь председатель Нацбанка Яков Смолий заявил, что рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения нет.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.