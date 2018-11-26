МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения
Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничать с Украиной в условиях военного положения, передает «112 Украина».
Отмечается, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.
Для МВФ важно, чтобы в стране существовал план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации.
Ранее МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы.
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Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.