МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения

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Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничать с Украиной в условиях военного положения, передает «112 Украина».

Отмечается, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

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Для МВФ важно, чтобы в стране существовал план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации.

Ранее МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.