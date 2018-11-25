Туск: лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit

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Лидеры 27 стран, которые остаются в составе Евросоюза, одобрили соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает Reuters.

«27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией», — сказал Туск.

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В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что сделка о выходе одобрена, но процесс самого выхода Великобритании «еще далек от завершения».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал соглашение по Brexit.