Туск: лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit
Лидеры 27 стран, которые остаются в составе Евросоюза, одобрили соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает Reuters.
«27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией», — сказал Туск.
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В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что сделка о выходе одобрена, но процесс самого выхода Великобритании «еще далек от завершения».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал соглашение по Brexit.