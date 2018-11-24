Россельхознадзор запретил ввоз мяса с четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел временное ограничение с 24 ноября на ввоз говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий. Об этом говорится на сайте службы.

Как отмечается, специалистами были выявлены повторные нарушения ветеринарно-санитарных требований.

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Служба проинформировала, что еще семь белорусских предприятий по итогам проверок будут находиться под усиленным лабораторным контролем.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить всю продукцию со свининой из Белоруссии.