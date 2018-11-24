Назван российский город с самыми высокими материальными запросами

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В ходе опроса, проведенного в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек, жителям которых был задан вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?», было установлено, что у жителей Владивостока — самые высокие материальные запросы, передает РИА «Новости».

«Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края», — говорится в исследовании.

Отмечается, что наименьшие запросы показали жители Набережных Челнов и Оренбурга, которым, по их словам, для счастья необходимо 116 тысяч рублей ежемесячно (чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области). Москва оказалась на втором месте рейтинга — жители столицы назвали сумму в 207 тысяч рублей устраивающей их на 1 ноября 2018 года. В середине рейтинга находятся жители Санкт-Петербурга, которые сказали, что для счастья им нужно получать 160 тысяч рублей в месяц.