Словакия выступила против «Северного потока — 2»

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Президент Словакии Андрей Киска заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» преследует исключительно политические цели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

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По словам Киски, «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом.

В свою очередь, Порошенко отметил, что обсудил с Киском методы противодействия строительству газопровода.

Ранее сообщалось, что США и Украина объединились против «Северного потока — 2».