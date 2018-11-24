Словакия выступила против «Северного потока — 2»
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» преследует исключительно политические цели. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
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По словам Киски, «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом.
В свою очередь, Порошенко отметил, что обсудил с Киском методы противодействия строительству газопровода.
Ранее сообщалось, что США и Украина объединились против «Северного потока — 2».