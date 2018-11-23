Лукашенко одобрил размещение $2 млрд на внешних рынках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 ноября подписал Указ № 458 «О привлечении внешних государственных займов». Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера.
Указ подразумевает размещение на внешних рынках ценных бумаг общей стоимостью $2 млрд.
Реклама
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия полностью отказались от импорта электроэнергии.