Лавров назвал общую сумму потерь от санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что итальянские сельхозпроизводители потеряли из-за российских контрсанкций €3 млрд, передает РИА «Новости».
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.
«Итальянские производители сельскохозяйственной продукции подсчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли €3 млрд», — сказал Лавров.
Он также привел данные экспертов Восточного комитета германской экономики, согласно которым общий ущерб от санкций всех сторон конфликта составляет порядка $100 млрд.
Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.