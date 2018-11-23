Лавров назвал общую сумму потерь от санкций

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что итальянские сельхозпроизводители потеряли из-за российских контрсанкций €3 млрд, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

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«Итальянские производители сельскохозяйственной продукции подсчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли €3 млрд», — сказал Лавров.

Он также привел данные экспертов Восточного комитета германской экономики, согласно которым общий ущерб от санкций всех сторон конфликта составляет порядка $100 млрд.

Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.